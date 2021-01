La Juventus avrebbe provato a inserire Bernardeschi in uno scambio di mercato che porterebbe a Torino la tanto agognata quarta punta. L'esterno tricolore potrebbe partire titolare domani in Supercoppa nel ruolo di terzino sinistro e tamponare l'emergenza nel reparto. Le sue prestazioni, però, continuano a non convincere. Secondo il Corriere della Sera, Bernardeschi sarebbe stato offerto all'Hertha Berlino in cambio dell'attaccante polacco ex Milan, ​Krzysztof Piątek. Il calciatore bianconero preferirebbe giocarsi le sue carte a Torino e rimanere alla Juve, nei prossimi giorni si vedrà se l'ipotesi di un rilancio, anche in ottica Europeo, lo convincerà a trasferirsi in Germania.