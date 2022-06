La trattativa per Angel Di Maria non sembra portare i frutti sperati da tutti i tifosi juventini, soprattutto in virtù delle modalità con cui il Fideo la starebbe 'tirando per le lunghe', costringendo dunque Madama a ad orientarsi anche su altri obiettivi. Uno di questi è senza ombra di dubbio l'esterno del Sassuolo, Domenico Berardi, finito sotto osservazione dai dirigenti della Continassa nelle settimane precedenti e che, stando a quanto riportato da Sky Sport, potrebbe ritornare in auge nel giro delle prossime ore, almeno quando avremo delle idee più chiare su quella che è la trattativa per l'ex stella del Psg.