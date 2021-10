Continua a tenere banco in casa Fiorentina la situazione legata al futuro di Dusan. Come scrive La Nazione, se l'attaccante serbo sarà ceduto a gennaio i club di Premier League come Liverpool e Manchester City partono in vantaggio, avendo da subito a disposizione la cifra chiesta dal presidente Commisso. Se, invece, il classe 2000 rimarrà fino a giugno, rientreranno in piena corsa anche Juventus, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.