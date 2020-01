Anche José Mourinho pensa ad Emre Can. Secondo quanto riporta Tuttosport, il tecnico del Tottenham sta pensando al centrocampista della Juve per rinforzare il centrocampo dopo l'infortunio di Sissoko. Emre Can è in uscita dal club bianconero e non è stato convocato da Sarri per la sfida contro il Napoli. La motivazione ufficiale è l'influenza ma è chiaro che il mercato giochi una parte pesante nella scelta del tecnico bianconero. La squadra in pole per Can, tuttavia, resta il Borussia Dortmund.