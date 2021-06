Un colpo a centrocampo, un grande colpo per il mercato estivo. Quali sono le volontà di Allegri? "Il grande colpo, però, Allegri lo vuole a centrocampo. Da sbloccare il mercato in uscita, l'opzione Pjanic si scalda ogni giorno di più soprattutto se il Barça dovesse aprire al prestito: sistemando con un usato sicuro (magari low cost) la questione regista, la richiesta è quella di una grande mezzala. Il sogno resta Paul Pogba, l'obiettivo un giocatore con quelle caratteristiche. Per Locatelli si aspetta infine che il Sassuolo cali le pretese". Lo riferisce il Corriere dello Sport.