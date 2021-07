La Juventus sogna dei ritorni di lusso nella stagione della seconda avventura di Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico livornese punta a riavere un paio di gioielli che hanno fatto le fortune dei bianconeri negli scorsi anni: in primis Miralem Pjanic che è anche una delle pedine più propense al ritorno secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto da offrire il bosniaco, come rileva agipronews, a 2,25. L’addio al Barcellona sembra ormai quasi certo e il giocatore ha voglia di rilanciarsi dopo una stagione tutt’altro che esaltante in blaugrana. Il sogno più grande in casa Juve si chiama però Paul Pogba, dominante con la sua Francia e non più certo di rimanere al Manchester United: in questo caso i bookie non si sbilanciano, ma lasciano sognare i tifosi della ’Vecchia Signora’ con un acquisto che paga 5 volte la posta giocata. Rimane infine complicato un nuovo capitolo a Torino per Moise Kean che è dato addirittura a 9,00 in questa sessione di mercato.