I giocatori richiesti da Allegri sono arrivati. Pogba, Di Maria e Paredes sono i colpi che cercava, ma non solo. La Juve è riuscita a cedere chi non rientrava nel progetto come Arthur e Zakaria, nonostante la mancata cessione di Rabiot avesse complicato i piani di lavoro, facendo saltare anche Depay. Incassati da De Ligt 67 milioni, ne ha spesi 62,3 per sette giocatori. E non ci sarà nessuno fuori dalla lista Champions. Lo riporta La Stampa.