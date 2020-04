1









Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Juve dovrà guardarsi dalle offerte per Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt, due big della difesa di Maurizio Sarri. "​Sull’olandese torna con forza il Barcellona, per Leo il Manchester City intensifica il pressing - scrive il quotidiano -. La risposta dalla Continassa? Un bel no a tutte le pretendenti". Bonucci ha appena rinnovato fino al 2024 per 7,5 milioni di euro a stagione, De Ligt è appena arrivato e sta dimostrando il suo valore, crescendo di partita in partita.