È la, stando a Calciomercato.com, la squadra più "calda" sul fronte Davide, che alsta vivendo la miglior stagione della sua carriera. I bianconeri, pur in attesa di capire cosa verrà deciso nell'ambito delle inchieste che li vedono coinvolti, sono decisi a puntare su giocatori giovani, possibilmente italiani e con ingaggi sostenibili. Tre caratteristiche che fanno di Frattesi l'obiettivo perfetto, per la gioia anche del club neroverde che parte da una richiesta non indifferente: si parla infatti di circa 30 milioni di euro.