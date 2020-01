La Juventus sta cercando terzini e così, tra i nomi caldi, si accende anche quello di Alex Telles, ex Inter, ora al Porto. Secondo quanto riportato da Marca, Fabio Paratici avrebbe addirittura offerto 25 milioni per portarlo a Torino. Il brasiliano ha una clausola da 40 milioni sul proprio contratto, in scadenza nel 2021 ed ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo da parte del club portoghese.