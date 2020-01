Ora è ufficiale, Stefano Beltrame, è un nuovo giocatore del CSKA Sofia. Fabio Paratici ha Il club del campionato bulgaro ha completato l'acquisto del classe 93', che militava in under 23. Dopo una carriera fatta di prestiti, l'ex centrocampista bianconero comincia una nuova avventura e si trasferisce a titolo definitivo. Beltrame ha firmato un accordo da 1,5 milioni di euro.



L'ex centrocampista bianconero ha commentato così il suo trasferimento: ​"Eccitato per questa nuova avventura, non vedo l'ora di iniziare! Forza CSKA Sofia, voglio anche ringraziare la Juventus per gli ultimi nove anni. Mi hanno aiutato a crescere e diventare il calciatore che sono oggi".