Affare fatto: la Juve chiude per un giovane attaccante della Sampdoria. Come riporta Sky Sport, il club bianconero ha chiuso per ​Giacomo Vrioni, attaccante di proprietà della Sampdoria ma in prestito al Cittadella. Al club blucerchiato andranno tre giocatori del vivaio bianconero che giocano attualmente in Primavera: ​Gerbi, Stoppa e Francofonte. Vrioni, per il momento, verrà girato nella squadra Under 23 di Pecchia e sostituirà un altro classe '98 che ha lasciato Torino in queste settimane: Han che ha firmato con l'Al Duhail di Mandzukic.