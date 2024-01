Juve-Napoli, quante sfide di mercato a gennaio

Il futuro di Matija Popovic potrebbe prendere la direzione della Serie A. L'attaccante serbo del 2006, recentemente svincolatosi dalal termine del suo contratto, si trova attualmente a Milano, in attesa di trovare una nuova squadra. Sebbene inizialmente fosse stato vicino a un trasferimento al, la trattativa si è interrotta improvvisamente, con lache ha mostrato interesse negli ultimi giorni, incontrando il suo entourage. Adesso, si apre una nuova possibilità con ilSecondo quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro sta seguendo da vicino la situazione di Popovic e sta facendo pressioni per chiudere l'affare. Questa mossa è mirata a anticipare l'interesse di altri club stranieri, inclusi il Bayern Monaco e il Porto. Inoltre, c'è una proposta attuale anche da parte dell'Inter, stando a quanto si legge in queste ore. Il Napoli sta considerando la possibilità di un'operazione in collaborazione con un'altra società, con ilche emerge come l'opzione più probabile in questo contesto.Le strade di Cristianoe delsono tornate a incrociarsi sovente in questa sessione invernale di mercato. Vuoi perché dalle parti di Castel Volturno devono essere rimasti gli appunti del direttore sportivo con i nomi da puntare sul mercato, vuoi perché sfidare in un testa a testa la propria ex squadra ha sempre quel fascino in più. Come raccontato qui sopra, l’ultimo in ordine di tempo è Popovic, ma non è il solo.Il caso più clamoroso è quello di Samardzic . Sembrava tutto fatto tra Napoli e Udinese per il passaggio del centrocampista in azzurro. Niente da fare, perché dietro le quinte la squadra di mercato bianconera lavorava per trovare un accordo con il giocatore e il suo entourage. Un lavoro certosino che ha fatto saltare la trattativa e mostrato la via verso le porte della Continassa. Non c’è ancora un accordo definitivo, ma sicuramente c’è da registrare il soprasso bianconero sul Napoli.Gli altri casi sono quelli di, centrocampisti finiti nel mirino dei due club anche se, per il momento, non si registra nessun affondo. Insomma, oltre il campo la sfida traè già iniziata sul mercato ed è più rovente che mai.