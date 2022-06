Dopo quattro stagioni, di cui le ultime due da portiere della formazione Under 23, Franco Israel saluta la Juventus. I bianconeri hanno chiuso l'accordo per la cessione a titolo definitivo allo Sporting Clube de Portugal. Dettagli ancora da limare, spiega Sky Sport, ma visite e firma dovrebbero arrivare a breve. Alla Juve 1.1 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita. Nell'accordo anche alcuni bonus su presenze e qualificazione in Champions.