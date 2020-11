La Juventus potrebbe lasciarsi sfuggire uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico europeo. Nella sessione di calciomercato estiva, non c'è stato un vero e proprio affondo per Dominik ​Szoboszlai ma il profilo interessa a Paratici e gli uomini di mercato della Vecchia Signora ne seguono i progressi. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira, però, l'Arsenal avrebbe accelerato e sarebbe pronta ad offrire al calciatore del Salisburgo un contratto fino al 2025, con opzione per un anno in più. Il club austriaco, se l'offerta dovesse essere vantaggiosa, potrebbe vendere il calciatore già a gennaio: anche il Milan è in corsa.