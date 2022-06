Il nuovo centro della Juve e del suo centrocampo. Di chi si tratta? Del prossimo acquisto bianconero, ormai prossimo all'arrivo, o meglio al ritorno: Paul Pogba. Come scrive la Gazzetta, la Juve lavora sui dettagli e "sta considerando seriamente di offrirgli un anno in più, ricalcando in sostanza la stessa proposta fatta a ottobre a Dybala, accettata dalla Joya ma ritirata dalla società dopo l’acquisto di Dusan Vlahovic, per motivazioni economiche e tecniche. Un investimento che potrebbe raggiungere gli 80 milioni lordi (compreso il bonus alla firma e vari premi) che però avrebbe una ripercussione positiva su tutti i fronti".