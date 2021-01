Questa sera Juve-Genoa sul campo, nel resto del mese Juve-Genoa sul mercato. Un asse sempre molto caldo, specialmente in questo periodo, che i due club sondano costantemente. Secondo Tuttosport, la Juve attualmente ha 6 affari in ballo col Genoa tra già fatti e futuri: Rovella è già bianconero in cambio di Portanova (andrà ufficializzato), in ballo ci sono anche Pjaca e Shomurodov, oltre a Scamacca su cui Paratici lavora sul serio con il Sassuolo. E il Genoa dai bianconeri avrà anche Petrelli. Fuori da questo conto, ma sempre in comune ci sono anche Pellegrini e Perin, in prestito in Liguria dalla Juve.