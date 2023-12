Calciomercato Juve, i nomi per il centrocampo a gennaio

Tra i colpi futuri e quelli imminenti, la Juventus si trova a dover rinforzare il reparto di centrocampo a gennaio, affrontando le assenze di Pogba e Fagioli.è il principale candidato, non solo per le sue qualità tecniche ma anche per motivi economici, essendo ai margini del Manchester City. Sebbene Philips sia un play basso, mentre Allegri necessiti di una mezzala di raccordo e qualità, l'idea di ottenere il giocatore in prestito gratuito attrae la Juventus, che potrebbe anche condividere l'ingaggio con il City. Come riporta il Corriere Torino.Tra le alternative, figuradel Tottenham, mentre le piste per(Atletico Madrid), Khéphren(Nizza) e(Monza) sono più intricate. Tuttavia, Galliani, amministratore delegato del Monza, ha dichiarato che Colpani e Di Gregorio non sono prenotati né dalla Juve né dall’Inter, restando di proprietà del Monza.