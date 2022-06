La Juventus ora prova a vendere e in particolare da due giocatori attualmente in rosa conta di incassare non meno di 45 milioni complessivi. Per Luca Pellegrini si ascoltano offerte per 10-15 milioni con il Fulham in netto vantaggio. Per Weston McKennie, invece, la valutazione oscilla fra i 30 e i 35 milioni di euro, anche se i bianconeri teoricamente non vorrebbero venderlo. L'americano, però, è il giocatore del reparto che ha più mercato.