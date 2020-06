L'avventura di Federico Bernardeschi alla Juventus può essere alla fine. Il giocatore rientra nella lista dei cedibili e viene valutato 40 milioni: alla riapertura del mercato può partire di fronte a un'offerta che soddisfi la società, o inserito all'interno di qualche scambio come contropartita tecnica. Insomma, la Juve è decisa a non puntare più su Bernardeschi: anche quest'anno con Maurizio Sarri in panchina ha trovato poco spazio, i bianconeri si aspettavano quell'esplosione mai arrivata definitivamente. E ora sono pronti a farlo partire, anche a titolo definitivo.