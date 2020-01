Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i due giorni che mancano alla chiusura del mercato saranno decisivi per il futuro di Emre Can. Il tedesco, infatti, interessa e non poco al Borussia Dortmund che nelle ultime ore tenterà l'affondo decisivo per il giocatore. Il prezzo dell'affare, qualora dovesse chiudersi, potrebbe essere intorno ai 30 milioni di euro, una somma importante - considerato che Emre è stato preso a parametro zero dal Liverpool appena due estati fa: sarebbe una plusvalenza piena a cui Paratici e la dirigenza bianconera faticherebbe a rinunciare.