Il Tottenham si muove per Dybala. Questo il senso della notizia data da Christian Martin, giornalista di ESPN, che in attesa di approfondimenti ha voluto dare novità su una nuova pista per il futuro del 10 della Juventus. L'addio ai bianconeri è imminente e potrebbe beneficiarne il club di Londra - dove l'agente è stato nei giorni scorsi - guidato da Antonio Conte e con Fabio Paratici come uomo mercato. Dopo Kulusevski e Bentancur un nuovo colpo dalla Juve?