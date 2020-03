Chong sarà un nuovo calciatore dell'Inter. Il talentino del Manchester United firmerà con i nerazzurri fino al 2025 con un contratto da 2 milioni di euro a stagione. Chong va in scadenza al termine della stagione e lo scorso gennaio il procuratore del ragazzo è stato avvistato diverse volte nella sede dei nerazzurri. Anche i bianconeri erano interessati al centrocampista dei Red Devils che secondo Tuttosport è stato già soffiato da Marotta che per la prossima stagione sta pensando di cedere il calciatore in prestito al Verona in cambio di Kumbulla.