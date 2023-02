Remo Orsini, lo scopritore di Riccardo, ha parlato a Sportitalia. Le sue parole:"In una big? Lo vedrei alla grande. Al Milan, all'Inter, alla Juve, non so cosa potrebbe fare, davvero. Quando è andato all'Atalanta, non era ancora maturo. Oggi sarebbe sarebbe pronto per giocare. Grazie ai tecnici che ha incontrato si è completato".