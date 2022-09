Per la prossima stagione la Juventus punta non soltanto sul centravanti colombiano Luis Muriel ma anche sul suo allenatore, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. La Juve è in crisi e se le cose non dovessero cambiare, il nome caldo per l'anno prossimo è quello del tecnico di Grugliasco, originario proprio di Torino. L'attuale allenatore dell'Atalanta ha un passato bianconero, come ricorda SportMediaset, e ogni tanto il suo nome torna di moda.