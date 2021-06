Proposta per Andrea Pirlo. L'ex allenatore della Juventus è corteggiato dal Fenerbahce, ma non sembra propenso ad accettare l'offerta. I turchi si sono fatti avanti con una proposta interessante che lo porterebbe in Super Lig, ma Pirlo sembra poco convinto dalla piazza e dall'idea di uscire troppo dal calcio italiano. Dopo la separazione con la Juve, quindi, riflette e ragiona sulle proposte.