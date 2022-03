Dopo una settimana dall’ufficialità del mancato rinnovo con la Juventus, il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. Il fuoriclasse argentino vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Spagna, ma attualmente i top-club della Liga non sembrano avere la “Joya” in cima ai loro pensieri. Per questo motivo, riporta Agipronews, i bookmaker considerano l’Inte l’opzione più accreditata, proposta a 2,75 su Snai, con a seguire proprio due spagnole, Barcellona e Atletico Madrid, più attardate a 6,50. Sale a 7,50 il Tottenham della coppia italiana Conte-Paratici, mentre vale 10 volte la posta un trasferimento al PSG, chiamato a un’estate di rinnovamento, stessa quota del Milan, in cerca di gol e qualità per la sua trequarti.

Ancora più lontane invece le altre grandi d’Europa: un trasferimento di Dybala al Liverpool si gioca a 15, le due formazioni di Manchester vengono offerte a 20 mentre si arriva addirittura a 25 volte la posta per un passaggio al Real Madrid o al Bayern Monaco, non convinte della bontà dell’operazione nonostante si tratti di un trasferimento a parametro zero.