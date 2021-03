1









Il mercato della Juventus gira intorno a Cristiano Ronaldo ma anche ad Alvaro Morata e Paulo Dybala. L'attaccante spagnolo è in prestito dall'Atletico Madrid e i bianconeri devono decidere se riscattarlo, rinnovare il prestito per un'altra stagione o rispedirlo in Spagna; l'argentino ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe essere ceduto nella prossima estate. Ad aspettare una chiamata dei bianconeri, in caso di cessione di uno di questi giocatori, ci sono l'ex Napoli Arkadiusz Milik, oggi al Marsiglia e Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo e in prestito al Genoa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.