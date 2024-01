Dragusin, quanto guadagna la Juve dalla cessione. Le cifre

La lista di pretendenti per Radusi allunga. Il difensore nazionale romeno, che compirà 22 anni il prossimo 3 febbraio, potrebbe lasciare il Genoa durante il mercato di gennaio. Tra i club interessati ci sono, ma non solo. Infatti, anche il Milan ha manifestato interesse nei confronti del giocatore. La sua disponibilità sul mercato ha scatenato una competizione tra diverse squadre europee, tutte alla ricerca di un talento che ha attirato l'attenzione per le sue doti difensive e il suo potenziale.In particolare, in queste ore, sembra decisiva l'accelerata delche é pronto ad offrire 30 milioni al Genoa per chiudere la trattativa., che chiede 30 milioni di euro per il suo cartellino dopo averne investiti 5,5 più 1,8 di bonus per acquistarlo dai bianconeri. I quali, in caso di una cessione a queste cifre, incasserebbero