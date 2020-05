Strappi e lampi per, con la continuità come punto debole: il brasiliano è spesso infortunato e per questo la dirigenza della Juventus sta valutando il suo futuro. Dopo quasi tre anni Douglas potrebbe lasciare Torino: piace a Barcellona, Manchester City e Psg, ma alla lista delle pretendenti si è aggiunto anche il Manchester United, col quale c'è sempre un discorso aperto legato a Paul Pogba. Per i Red Devils, Douglas è la prima alternativa a Jadon Sancho del Borussia Dortmund.