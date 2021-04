La Juve e i nuovi colpi a parametro zero. Un'intera formazione di idee in vista dell'estate, ma i bianconeri hanno un nome chiaro in testa: Gigio Donnarumma.



Come scrive Tuttosport, "In odore di svincolo c’è un altro top dei rossoneri: un certo Gigio Donnarumma. Mino Raiola, potente agente del portiere, ne ha parlato diverse volte con i dirigenti bianconeri. L’opportunità è gustosa, ma nulla è ancora scontato. Alla Continassa ci pensano, anche se molto dipenderà da Szczesny. La convivenza dei due numeri uno sarebbe impossibile dal punto di vista tecnico e insostenibile sotto il profilo economico. Prima di affondare per l’azzurro, i bianconeri vogliono essere sicuri di trovare una soluzione in uscita per il polacco".