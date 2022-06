La Juve ha accelerato per Di Maria e un sì di massima ora c'è. Quello che va trovato è un accordo con il giocatore sulla cifra dell’annuale e perciò si tratta sui bonus, che Di Maria vorrebbe aggiungere ai 7 milioni netti offerti dai bianconeri, alzando di 1-2 milioni il tutto. Ma alla Continassa oggi si respira ottimismo, nonostante invitino ancora alla prudenza. E non solo, come scrive Gazzetta: "C’è molto più ottimismo rispetto a qualche giorno fa, quando il Fideo aveva chiesto altro tempo (in attesa di un segnale dal Barcellona, la sua prima scelta) e nella dirigenza c’era chi spingeva per mollare la presa e cambiare obiettivo".