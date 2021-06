"Spulciando la rosa della Juventus emerge una verità: Merih Demiral, Mattia De Sciglio e Daniele Rugani difficilmente inizieranno la stagione 2021-22 vestendo la nuova maglia bianconera". Apre così Tuttosport, che prosegue raccontando: "Stando agli spifferi che giungono dai salotti del mercato, le valutazioni di Demiral, De Sciglio e Rugani non sarebbero lontane dai 50 milioni di euro. Non è detto si tratti di denaro automaticamente in arrivo nelle casse juventine, da reinvestire nell’immediato, però attenzione al lavoro che le diplomazie stanno portando avanti".