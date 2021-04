1









Una giovane, giovanissima star nascente. Nel match pareggiato ieri dalla sua Sampdoria contro il Milan a San Siro, il danese ha offerto una nuova ottima prestazione e così Mikkel Damsgaard ha continuato nella sua opera: aumentare l'apprezzamento di tutti. In particolare di quei club che lo seguono con attenzione in chiave mercato: il classe 2000 è uno dei pezzi pregiati, seguito in particolare da Juventus e Inter.