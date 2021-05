Zidane a un passo dall'addio al Real Madrid. Secondo il Mundo Deportivo, la prossima settimana, cioè dopo l'ultima di Liga che si giocherà sabato 22 maggio per il Real, è già stato fissato un incontro tra Zidane e Florentino Perez per decidere cosa fare, per parlare di un futuro che sembra già scritto. E non solo, perché dai quotidiani di oggi emerge un forte fattore pro Juve.



In caso di approdo in Italia, il francese potrebbe usufruire del Decreto Crescita: in quel caso, il suo stipendio lordo si fermerebbe a 18 milioni, visti i 12 netti guadagnati attualmente. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.