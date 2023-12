Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, nei giorni scorsi allaè stato offerto Carlos, esterno iberico classe 1997 che sembra intenzionato a lasciare già a gennaio ilper trovare più spazio, magari in prestito. Su di lui, che già in precedenti occasioni era stato accostato ai bianconeri, ci sono però anche il Betis, il Siviglia e il Villarreal, come riporta Footmercato.net, pertanto un suo approdo a Torino sembra abbastanza improbabile.