Paulal Real Madrid? Un affare un po' meno possibile. Almeno non questa estate. Gli indizi, spiegano in Spagna, allontanano infatti il centrocampista francese dal possibile approdo ai blancos, dove ha sempre voluto giocare. L' arrivo di Pogba non sembra essere contemplato negli uffici del Santiago Bernabéu, dove ritengono altri colpi più importanti. Il club, inoltre, punta a rinnovare Modric.