In Spagna sono sicuri: possono essere i prossimi gli ultimi giorni di Dejan Kulusevski alla Juventus. Il classe 2000 svedese piace molto al Barça, che ha chiesto di lui. Secondo Don Balon, l’ex Parma potrebbe spingere per lasciare la Juve, dove sente di avere poche chance di trovare spazio. Il Barcellona, nel pieno della crisi economica, può proporre alla Juve solo uno scambio. Con chi? Ousmane Dembele, in scadenza fra dieci mesi.