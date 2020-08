La nuova Juventus è di fronte a un bivio: o manda via solo gli esuberi ripartendo dai punti fermi, o attuerà una rivoluzione in tutto e per tutto. Nel secondo caso, tra le cessioni, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport potrebbe esserci anche quella di Paulo Dybala (anche se la Juve non si siederà a tavolino per meno di 100 milioni). Insomma, tutti possibili partenti. O quasi, il giocatore intoccabile per il futuro secondo i piani della società è Matthijs de Ligt. In più, c'è Cristiano Ronaldo, definito "un pilastro" dal presidente Agnelli. Almeno per un altro anno.