Calhanoglu e l'Inter sono sempre più vicini, ormai è solo questione di dettagli. L'agente del calciatore è atteso in sede nelle prossime ore, ma ormai in viale della Liberazione stanno già pensando a programmare le visite mediche, che potrebbero svolgersi domani. C'è voglia e fretta di chiudere nelle prossime 48 ore, anche per il calciatore che intende togliersi presto da una situazione di imbarazzo. Niente rinnovo con il Milan quindi e nemmeno affondo Juve, da qualche settimana una pista fredda. Lo riporta calciomercato.com.