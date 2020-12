1









Federico Bernardeschi via dalla Juve. Il suo è uno dei nomi sulla lista dei partenti e potrebbe essere sacrificato dalla Juventus in questo mercato di gennaio. Sì, perché per poter acquistare il club bianconero prima vuole cedere un paio di giocatore e fare spazio salariale. Oltre al Lione, c'è un altro club che si è fatto avanti: secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, su Bernardeschi c'è anche l'Hertha Berlino. Il club tedesco avrebbe già fatto un sondaggio attraverso intermediari e aspetta una risposta prima dell'affondo.