Nonostante il momento negativo, i giocatori della Juventus sono sempre sotto i riflettori di tanti club. Uno di questi è Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano classe '97 che quest'anno sta crescendo e trovando continuità nel terzetto di Sarri in mezzo al campo: un gol e sette assist in ventiquattro partite tra campionato e coppe. Quantità e qualità a centrocampo, secondo Tuttosport Bentancur è un'idea del Barellona per il prossimo mercato estivo. Il centrocampista ha rinnovato da poco il contratto fino al 2024, ma il Barça è convinto di fare un tentativo.