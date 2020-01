Secondo quanto riporta la Bild, il Bayern Monaco sarebbe interessato a Douglas Costa, esterno della Juventus che ieri contro la Roma è stato tra i migliori in campo con due assist decisivi per infiocchettare il 3-1 dei bianconeri sulla Roma. Il Corriere dello Sport, però, scrive che la Juve ha chiuso le porte alla possibile partenza dell'esterno brasiliano che dopo una prima parte di stagione costellata da infortuni si sta ritagliando un suo spazio importante, sia dal primo minuto che a gara in corso. Sarri lo blinda, Douglas Costa non si muove.