Affari in ballo, discussioni e valutazioni in corso. Su più fronti. La Juve parla con la Roma, ma soprattutto da diverse settimane tratta con il Barcellona, che vorrebbe Pjanic ed è disposto a far partire alcuni dei propri gioielli. Tra questi c'è Arthur, che però continua a fare muro. E non solo... Secondo il Mundo Deportivo, Ousmane Dembelé ha detto sì alla Juventus. Il francese vede di buon occhio un trasferimento in bianconero e direbbe sì all'affare col Barcellona, la Juve apre ma non si trova un accordo ancora sulla formula.