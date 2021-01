Questione di ore, poi le firme e le ufficialità. Nicolò Rovella è pronto a diventare un giocatore della Juventus, con Manolo Portanova ed Elia Petrelli che faranno il percorso inverso e saranno presto giocatori del Genoa. Ormai è affare fatto, con un'ampia operazione ai dettagli e prossima alle firme. La Juve si assicura un talento, che crescerà a Genova almeno fino a giugno. Portanova andrà subito al Genoa, invece, con una valutazione di 7 milioni di euro. E lo stesso farà Petrelli, che però sarà mandato in prestito in B. Questione Pellegrini ancora aperta, perché Mino Raiola vorrebbe portarlo via dalla Liguria.