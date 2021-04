Non ci sono solo Juventus, Barcellona e Paris Saint-Germain su Sergio Aguero, anzi. Secondo il portale 90min, infatti, anche quattro formazioni di MLS hanno messo nel mirino l'attaccante argentino, che al termine della stagione lascerà il Manchester City. Si tratta di New York City, Los Angeles Galaxy, Los Angeles FC e Austin FC. Il marchio Mls si sta espandendo e tutti sperano di accaparrarsi i top player sul mercato in Europa.