Parte il mercato! E parte domani, mercoledì 30 giugno, da Rimini, che ospiterà per il secondo anno di fila l'evento organizzato da Master Group Sport e Adise, l'Associazione dei Direttori Sportivi, in collaborazione con Regione Emilia Romagna. L'appuntamento sarà al Grand Hotel di Rimini e sarà la location ideale per la kermesse dei protagonisti del mondo del calcio italiano. A pochi metri ci sarà la mostra "Colpi da Maestro: 70 anni di storia del Calciomercato". L'edizione dell'estate 2021 durerà fino al 31 agosto.