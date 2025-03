Calciomercato 2025/26: UFFICIALE la sessione extra, le date e i dettagli

Getty Images

Sono state ufficializzate le date relative al, il quale, rispetto alle scorse stagioni, presenterà un'importante e sostanziale novità.Il Consiglio Federale ha autorizzato l’apertura di una finestra di mercato aggiuntiva in programma dal 1° al 10 giugno 2025, legata alla partecipazione di Juventus e Inter alla nuova Coppa del Mondo per Club.La sessione consentirà a tutti i club (non solo quelli coinvolti nella competizione) di tesserare nuovi calciatori. Di conseguenza, nei primi dieci giorni di giugno, la Juventus, l'Inter e le altre 18 squadre di Serie A potranno già tesserare nuovi giocatori senza dover attendere il 1° luglio, ovvero quando scatterà la stagione vera e propria.

Calciomercato 2025/26: le finestre

Sessione extra (solo Serie A) : dal 1° al 10 giugno 2025 (ore 20.00)

: dal 1° al 10 giugno 2025 (ore 20.00) Sessione estiva : dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00)

: dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) Sessione invernale: dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

Calciomercato 2025/26: le date ufficiali

dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00).

dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00).

dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

La prima finestra, valida solo per i club della Serie A 2024/25 (che potranno depositare i contratti di acquisto e cessione dei giocatori, mentre le altre leghe italiane potranno eventualmente solo cedere), avrà così i seguenti termini a livello di calendario:Durante questa finestra, inoltre, potranno anche essere depositate le risoluzioni di accordi di prestito così come la conversione del prestito in operazione a titolo definitivo.Poi si passerà alla finestra estiva classica, valida quindi per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C:Infine, nel nuovo anno ci sarà la classica finestra invernale, valida sempre per le società di Serie A, di Serie B e di Serie C: