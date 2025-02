Tether acquista una quota di minoranza della Juventus: è ufficiale, arriva la conferma della Consob

AFP via Getty Images

Come riferito da Calcio&Finanza, la Consob ha dato comunicazione ufficiale dell’ingresso di, colosso del mondo delle criptovalte, nel capitale dellaLa Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha reso pubbliche le ultime comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti per le società quotate in Borsa. Tra queste emerge anche l’acquisizione di una quota di minoranza della Juventus da parte di Tether, una stablecoin, criptovaluta come i famosi bitcoin ma ancorata al valore del dollaro.Come emerge dalla comunicazione della Consob, Giancarlo Devasini – il fondatore di Tether - ha comunicato l’acquisto da parte di Tether di una quota pari al 5,015% dei diritti di voto del club bianconero.

Nella nota con cui ha annunciato l’investimento nella Juventus, Tether ha sottolineato che si tratta di una mossa «strategica». Il CEO Paolo Ardoino, intervistato in questi giorni, non ha escluso l’ipotesi di rilevare una quota maggiore della Juventus in futuro o di trovare un accordo con il club controllato da Exor per diventarne il prossimo sponsor di maglia.