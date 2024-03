Nel corso del 2023, sono state individuate 1.329 partite sospette, registrando un aumento del 9% rispetto all'anno precedente. Queste segnalazioni riguardano 12 sport diversi e coinvolgono 105 Paesi, su un totale di oltre 850.000 eventi monitorati da Sportradar Integrity Services, l'unità di Sportradar che ha pubblicato il suo secondo rapporto annuale sul Betting Corruption and Match-fixing.Il calcio risulta essere lo sport con il maggior numero di incontri sospetti, con 880 segnalazioni (pari al 66% del totale), seguito dal basket con 205 partite sospette. Altri sport come il tennistavolo e il tennis presentano rispettivamente 70 e 61 segnalazioni. Da evidenziare il significativo aumento delle partite sospette nella pallavolo, con un aumento del 15% rispetto al report precedente, che ha visto raddoppiare il numero delle segnalazioni.Per quanto riguarda le nazioni coinvolte, il Brasile è in testa con 109 segnalazioni, seguito dalla Repubblica Ceca e dalle Filippine. Questi dati mettono in luce la necessità di adottare misure sempre più efficaci per contrastare la corruzione nello sport e proteggere l'integrità delle competizioni.